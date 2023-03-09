Военно-Грузинскую дорогу открыли спустя пять суток после закрытия из-за непогоды

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта после непогоды на территории Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики в четверг.

Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 00:20 (по московскому времени) 9 марта, говорится в сообщении.

Ограничения на проезд большегрузов действовали с 18:40 3 марта из-за непогоды на территории Грузии. Для легковых автомобилей и автобусов ограничения были введены 5 марта и отменены с 16:00 (по Москве) 8 марта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.