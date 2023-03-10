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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось
Пограничный пункт Верхний Ларс на границе России и Грузии. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Количество въехавших в РФ из Грузии легковых автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за сутки увеличилось почти вдвое и превысило 1,7 тыс., следует из данных Северо-Кавказского таможенного управления.

По информации на 06:00 мск 10 марта, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 788 легковых автомобилей, на выезд из РФ - 824 машины. При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

Ранее на сайте сообщалось, что на это же время 9 марта за сутки на въезд в РФ из Грузии было оформлено 993 легковых автомобиля, на выезд из РФ - 969.

Движение по Военно-Грузинской дороге, ведущей через российско-грузинскую границу, было открыто для всех видов транспорта с 00:20 мск 9 марта. Ограничения действовали с 5 марта из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Грузия Верхний Ларс
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