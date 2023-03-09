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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Единая Россия" заявила о намерении повысить уровень кооперации с Трудовой партией КНДР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" заявила о нацеленности на повышение уровня и эффективности кооперации с Трудовой партией Северной Кореи.

Кроме того, в заявлении, распространенном партией в четверг, говорится о намерении "продолжать вносить позитивный вклад в укрепление мира и стабильности на Корейском полуострове, в полной мере учитывая справедливые озабоченности КНДР в сфере безопасности".

"Решительно выступаем против действий США и их союзников по дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Уверены, что российский и корейский народы будут и далее стоять плечом к плечу перед лицом общих вызовов", - указывается в документе.

Также в заявлении "Единой России" дается высокая оценка "твердой поддержки" Северной Кореей проведения специальной военной операции на Украине, "проявленной солидарности с народом нашей страны".

"Единая Россия" в документе подтверждает готовность к "расширению профильного диалога, призванного содействовать всестороннему развитию сотрудничества между нашими странами в соответствии с договоренностями глав государств, достигнутыми в ходе их встречи во Владивостоке 25 апреля 2019 года".

Единая Россия КНДР Трудовая партия
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