Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в Москве является ложной, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.

"На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространилась информация об объявлении воздушной тревоги в столице в эфире ряда радиостанций и телеканалов.