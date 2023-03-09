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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов

Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов
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Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в Москве является ложной, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.

"На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространилась информация об объявлении воздушной тревоги в столице в эфире ряда радиостанций и телеканалов.

МЧС РФ Москва
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