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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Новый российский метеоспутник "Электро-Л" передал первые снимки на Землю

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Метеоспутник "Электро-Л" №4, выведенный на орбиту 5 февраля, передал первые космические снимки на Землю, сообщили в пятницу в холдинге "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"Сегодня, 10 марта 2023 года, в 04:00 мск космическим аппаратом "Электро-Л" №4 были переданы первые снимки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах", - говорится в сообщении.

По данным РКС, все служебные системы метеоспутника работают штатно.

"Благодаря круглосуточной передаче с орбиты высококачественных многоспектральных снимков в видимом и инфракрасном диапазоне решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций", - сообщили в холдинге.

Спутник "Электро-Л" №4 был запущен ракетой-носителем "Протон-М" 5 февраля с космодрома Байконур. Космический аппарат размещен на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

Электро-Л Российские космические системы Роскосмос
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