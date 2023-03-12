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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Пробка длиной до 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Технические неисправности на одном из пунктов досмотра на Крымском мосту привела к образованию скопления транспорта, сообщает в воскресенье оперативный штаб Кубани.

"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около 3 километров. Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен", - говорится в сообщении.

По информации штаба, ожидание выезда на мост может составлять несколько часов. Неполадки оборудования выявлены, идет их устранение. Водителям рекомендуется временно отложить поездку в сторону Крыма или закладывать дополнительное время на проезд.

Крымский мост
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