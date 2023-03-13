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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Песков расценил как нелепый курьез поручение Зеленского насчет переименования России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали нелепым курьезом поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о переименовании России в Московию.

"Вы знаете, это, наверное, относятся к таким нелепым курьезам подобные сообщения или подобные решения", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию, о чем сообщали украинские издания.

По словам Пескова, "много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать".

"Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее не называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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