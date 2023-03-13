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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Кремле предположили элемент политизации в присуждении "Оскара" фильму о Навальном

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что вручение "Оскара" за лучший документальный фильм проекту HBO "Навальный" могло быть политизированным.

"Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я ее не смотрел. Было бы нелогично что-либо говорить. Хотя не смотрел, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы", - сказал Песков журналистам.

"Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком", - добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что картина канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Об этом было объявлено на прошедшей в Лос-Анджелесе 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

В фильме рассказывается о жизни Алексея Навального, начиная с лета 2020 г., когда он попал в больницу.

Дмитрий Песков Оскар Алексей Навальный
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