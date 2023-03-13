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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

"Навальный" завоевал "Оскар" как лучший документальный фильм

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Картина канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Об этом объявлено на проходящей Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

В фильме рассказывается о жизни Алексея Навального начиная с лета 2020 г., когда он попал в больницу в результате отравления.

Другими номинантами были фильмы "Огонь любви" (Сара Доса), "Все, что дышит" (режиссер Шонак Сен), ''Вся красота и кровопролитие" (Лора Пойтрас) и "Дом из осколков" (Симон Леренг Вильмонт).

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