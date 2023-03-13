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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Власти Северной Осетии отметили рост числа въезжающих в РФ из Грузии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 14 тыс. человек въехали за неделю в РФ с территории Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" госграницу в обоих направлениях пересекли (...) 26 580 человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ - 14 072 человека", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он также отметил, что за неделю через "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 11 380 машин.

По данным, размещенным на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, на 06:00 по московскому времени 13 марта на въезд в РФ с территории Грузии за сутки оформлено 864 легковых автомобиля, на выезд из РФ - 641 машина.

Ранее на сайте сообщалось, что на это же время 12 марта за сутки на въезд в РФ из Грузии было оформлено 1 197 легковых автомобилей, на выезд из РФ - 768.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.

Северная Осетия Грузия Верхний Ларс
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