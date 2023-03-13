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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Мишустин заявил о поддержке предложения о введении гибкого срока ОСАГО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство поддерживает инициативу о введении гибкого срока действия договора ОСАГО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ваша фракция, реагируя на запросы граждан, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента. Среди них - законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. Чтобы граждане могли выбрать: оформлять его на один месяц или больше - до года. Ведь порой некоторые пользуются машинами только в дачный сезон, бывают и другие причины, по которым автовладельцы, скажем, хотели бы снизить такие расходы. На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв", - сказал Мишустин на встрече с представителями фракции ЛДПР в понедельник.

Михаил Мишустин ОСАГО
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