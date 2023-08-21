Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Уральские авиалинии" осенью вновь начнут летать в Лаос

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 октября возобновляет чартерные рейсы из Владивостока во Вьентьян (столица Лаоса) и начнет осуществлять полеты по этому направлению из Новосибирска.

"Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором "Русазия". В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город - Новосибирск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться раз в неделю из Владивостока и раз в неделю из Новосибирска.

В РоссииРосавиация займется восстановлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией и Южной КореейЧитать подробнее

Согласно расписаниям аэропортов Владивостока и Новосибирска, в настоящее время рейсы в Лаос не осуществляются.

Прямые рейсы из Владивостока во Вьентьян авиакомпания совместно с "Русазией" запускала осенью прошлого года, сначала раз в неделю, затем дважды в неделю. В начале марта 2023 года "Уральские авиалинии" по решению заказчика завершили полетную программу в эту страну.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Владивосток Лаос Новосибирск Уральские авиалинии Пулково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Китай продолжает обновлять максимумы по импорту газа

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 августа

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Трамп отказался от участия в первом раунде предвыборных дебатов

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Дания планирует поставить Украине 19 самолетов F-16

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 человек

"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

"Оранжевый" уровень метеоопасности во Франции установили в 49 департаментах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 августа

Губернатор Гавайев оценил ущерб от лесных пожаров в $6 млрд

Губернатор Гавайев оценил ущерб от лесных пожаров в $6 млрд

Путчисты заявили о трехлетнем переходном периоде в Нигере

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });