"Уральские авиалинии" осенью вновь начнут летать в Лаос

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 октября возобновляет чартерные рейсы из Владивостока во Вьентьян (столица Лаоса) и начнет осуществлять полеты по этому направлению из Новосибирска.

"Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором "Русазия". В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город - Новосибирск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться раз в неделю из Владивостока и раз в неделю из Новосибирска.

Согласно расписаниям аэропортов Владивостока и Новосибирска, в настоящее время рейсы в Лаос не осуществляются.

Прямые рейсы из Владивостока во Вьентьян авиакомпания совместно с "Русазией" запускала осенью прошлого года, сначала раз в неделю, затем дважды в неделю. В начале марта 2023 года "Уральские авиалинии" по решению заказчика завершили полетную программу в эту страну.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".