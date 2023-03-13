Движение грузового транспорта временно ограничено по Военно-Грузинской дороге

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 20:00 по московскому времени 13 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию.