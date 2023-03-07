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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

За нарушение требований защиты объектов от терактов предложили назначать до 7 лет колонии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовленном законопроекте об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

"Соответствующий законопроект разработан нами с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами. Мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс новую статью", - написал Хинштейн во вторник в своем телеграм-канале.

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По его словам, инициатива подразумевает, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), то наказание составит до трех лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровее - до 5 лет лишения свободы. В случае смерти двух и более лиц - до 7 лет лишения свободы.

Правительство РФ и Верховный суд уже поддержали законопроект. В ближайшее время планируется внести его в Госдуму, сообщил Хинштейн.

Он считает, что "в сегодняшних условиях - проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение".

Госдума
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