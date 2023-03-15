На выкуп самолетов у иностранных лизингодателей выделено 300 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту.

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже (...) порядка 300 млрд рублей", - сказал он.

Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов. О выкупе авиакомпанией десяти Boeing 777-300ER стало известно в декабре 2022 года. Сам "Аэрофлот" сообщал в прошлом году о выкупе у иностранных лизингодателей 18 самолетов - восьми дальнемагистральных Airbus A330 и 10 Boeing 777. Все они использовались на основании разрешенного западными санкциями финансового лизинга. Остальные самолеты в парке группы используются по договорам операционного лизинга.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. В апреле Евросоюз смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года.

По решению российских властей российские перевозчики не стали возвращать самолеты. Вместо этого они перевели их в отечественный реестр и продолжали эксплуатировать.

Остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в России, оценивается в $20 млрд, говорил Савельев в марте 2022 года.

При финансовом лизинге авиакомпания выплачивает полную стоимость самолета в течение нескольких лет, после чего воздушное судно переходит в ее собственность. Намного более популярным в мире (и в России в частности) является операционный лизинг, при котором авиакомпания выплачивает часть стоимости самолета только за период его эксплуатации, после чего возвращает его лизингодателю.