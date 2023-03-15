Заводы "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ" построят и выведут на проектную мощность в 2024-29гг.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Заводы "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ" планируется построить и вывести на проектную мощность в 2024-29 годах, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Он отметил, что "на развитие и расширение экспорта также направлена российская отрасль производства сжиженного природного газа (СПГ)". На сегодняшний день в России реализован ряд важнейших проектов: "Ямал СПГ", "Сахалин 2", "Криогаз Высоцк".

"В активной стадии реализации находится комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга, это якорный проект ПАО "Газпром" по созданию в Ленинградской области крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера", - добавил министр.

"Также за 2024 - 2029 годы "НОВАТЭКом" планируется завершить строительство комплексов и вывести на проектную мощность "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ", - сказал он.