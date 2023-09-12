"НОВАТЭК" начал переговоры о привлечении партнеров в "Обский СПГ"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" начал переговоры о привлечении партнеров в проект "Обский СПГ", в частности, из числа акционеров других своих СПГ-проектов, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Начали по "Обскому СПГ". Интересуются, смотрят", - сказал он.

По его словам, переговоры ведутся, в частности, и с акционерами (других СПГ-проектов компании - ИФ).

"В основном, да. Другие смотрят, а акционеры прямо залезают и изучают", - сказал он.

Проект "Обский СПГ" планируется реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на Ямале с использованием собственной технологии сжижения "НОВАТЭКа" - 2 линии по 3 млн тонн СПГ в год.