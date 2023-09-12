Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

"НОВАТЭК" начал переговоры о привлечении партнеров в "Обский СПГ"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" начал переговоры о привлечении партнеров в проект "Обский СПГ", в частности, из числа акционеров других своих СПГ-проектов, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Начали по "Обскому СПГ". Интересуются, смотрят", - сказал он.

По его словам, переговоры ведутся, в частности, и с акционерами (других СПГ-проектов компании - ИФ).

"В основном, да. Другие смотрят, а акционеры прямо залезают и изучают", - сказал он.

Проект "Обский СПГ" планируется реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на Ямале с использованием собственной технологии сжижения "НОВАТЭКа" - 2 линии по 3 млн тонн СПГ в год.

Леонид Михельсон НОВАТЭК Обский СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сделка по покупке "НОВАТЭКом" доли в "Сахалине-2" задерживается

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

"Новапорт" может обдумать покупку доли Fraport в операторе "Пулково"

Рубль после утреннего заметного укрепления к середине дня сдал позиции

Рубль после утреннего заметного укрепления к середине дня сдал позиции

Нефтяники и кабмин РФ договорились о дальнейших действиях на рынке топлива

Нефтяники и кабмин РФ договорились о дальнейших действиях на рынке топлива

Президент РФ не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля

Президент РФ не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости

Греф заявил, что курс рубля не соответствует его фундаментальной стоимости

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });