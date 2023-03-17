Российских военных готовят к борьбе с украинскими танками западного производства

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские инструкторы готовят экипажи танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа в тыловой зоне специальной военной операции (СВО) на Украине к борьбе с танками ВСУ западного производства, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной", - говорится в сообщении.

"Инструкторы обучают военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника", - добавили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, "после завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО".