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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Толчки зафиксированы в 08:14 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине семи километров.

О пострадавших и об ущербе пока не сообщается.

Провинция Кахраманмараш значительно пострадала от разрушительного землетрясения 6 февраля, в котором погибли более 45 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Турция
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