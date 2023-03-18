На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Толчки зафиксированы в 08:14 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине семи километров.

О пострадавших и об ущербе пока не сообщается.

Провинция Кахраманмараш значительно пострадала от разрушительного землетрясения 6 февраля, в котором погибли более 45 тыс. человек.