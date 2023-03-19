Семнадцать блокпостов построят в приграничных с Украиной районах Брянской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о строительстве в регионе 17 блокпостов.

Решение было принято на заседании оперативного штаба, написал глава региона в телеграм-канале.

Несколько пунктов блокпостов уже построены. Работать они начнут уже в ближайшее время.

"Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными", - написал глава региона.