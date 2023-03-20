Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Лавров проведет переговоры с армянским коллегой Мирзояном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в понедельник проведут в Москве переговоры.

"Министры планируют комплексно обсудить текущее положение российско-армянского сотрудничества и дальнейшие шаги по его развитию, в том числе в рамках претворения в жизнь положений Совместного заявления лидеров России и Армении от 19 апреля 2022 г., закрепившего привилегированный союзнический характер и стратегическую направленность двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств подробно остановятся на региональной повестке через призму реализации договоренностей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г", - добавили на Смоленской площади.

Кроме того, будут рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, а также координация действий на различных универсальных международных площадках, в первую очередь ООН, добавили в МИД РФ.

В минувшую пятницу замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщал, что Мирзоян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить вопрос размещения в республике гражданской миссии Евросоюза.

Россия Армения Сергей Лавров Арарат Мирзоян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

"Аэрофлот" отправит Boeing 777 для вывоза из Сочи пассажиров отмененных рейсов

Что произошло за день: воскресенье, 19 марта

Отправленные на запасные аэродромы самолеты прибыли в аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи в воскресенье выполнил 39 рейсов после их отмены из-за непогоды

Летевший из Владивостока самолет вынужденно сел в Иркутске из-за неполадок

В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка

В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });