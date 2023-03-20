Лавров проведет переговоры с армянским коллегой Мирзояном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в понедельник проведут в Москве переговоры.

"Министры планируют комплексно обсудить текущее положение российско-армянского сотрудничества и дальнейшие шаги по его развитию, в том числе в рамках претворения в жизнь положений Совместного заявления лидеров России и Армении от 19 апреля 2022 г., закрепившего привилегированный союзнический характер и стратегическую направленность двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств подробно остановятся на региональной повестке через призму реализации договоренностей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г", - добавили на Смоленской площади.

Кроме того, будут рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, а также координация действий на различных универсальных международных площадках, в первую очередь ООН, добавили в МИД РФ.

В минувшую пятницу замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщал, что Мирзоян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить вопрос размещения в республике гражданской миссии Евросоюза.