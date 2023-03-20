Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

"ЛУКОЙЛ" задумался о производстве СПГ на плавучей установке в Западной Африке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает с партнерами по проекту разработки месторождения Этинде на шельфе Камеруна возможность производства сжиженного природного газа (СПГ) на плавучей установке. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский.

"Предварительно мы рассматриваем возможность привлечения плавучего завода по сжижению газа для реализации газовой составляющей данного месторождения", - сказал он.

При этом Романовский подчеркнул, что сейчас власти Камеруна согласовывают вхождение в консорциум нового партнера. В 2022 году оператор проекта - компания New Age - объявила о продаже своей доли. "Мы надеемся, что данные согласования будут получены ориентировочно в июле", - рассказал он.

Вице-президент добавил, что после согласования сделки камерунскими властями новый оператор представит на рассмотрение план разработки месторождения.

В июне 2014 года "ЛУКОЙЛ" вошел в глубоководный проект на участке Этинде на шельфе Камеруна в Западной Африке. Участок площадью 460 кв. км расположен в акватории Камеруна в Гвинейском заливе, в 20 км от берега, в непосредственной близости от границы Экваториальной Гвинеи. Разработка реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного в декабре 2008 года.

В июле 2014 года выдана лицензия на разработку участка Этинде сроком на 20 лет.

ЛУКОЙЛ Африка Камерун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ГАЗ потребовал через суд взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб.

ГАЗ потребовал через суд взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб.

Досрочный период ЕГЭ начался в России

Режим ЧС объявлен в Магадане из-за последствий циклонов

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Военная операция на Украине

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Путин уверен, что торговый оборот РФ и КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Путин написал статью об отношениях России и Китая

"Аэрофлот" отправит Boeing 777 для вывоза из Сочи пассажиров отмененных рейсов

Что произошло за день: воскресенье, 19 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });