"ЛУКОЙЛ" задумался о производстве СПГ на плавучей установке в Западной Африке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает с партнерами по проекту разработки месторождения Этинде на шельфе Камеруна возможность производства сжиженного природного газа (СПГ) на плавучей установке. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский.

"Предварительно мы рассматриваем возможность привлечения плавучего завода по сжижению газа для реализации газовой составляющей данного месторождения", - сказал он.

При этом Романовский подчеркнул, что сейчас власти Камеруна согласовывают вхождение в консорциум нового партнера. В 2022 году оператор проекта - компания New Age - объявила о продаже своей доли. "Мы надеемся, что данные согласования будут получены ориентировочно в июле", - рассказал он.

Вице-президент добавил, что после согласования сделки камерунскими властями новый оператор представит на рассмотрение план разработки месторождения.

В июне 2014 года "ЛУКОЙЛ" вошел в глубоководный проект на участке Этинде на шельфе Камеруна в Западной Африке. Участок площадью 460 кв. км расположен в акватории Камеруна в Гвинейском заливе, в 20 км от берега, в непосредственной близости от границы Экваториальной Гвинеи. Разработка реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного в декабре 2008 года.

В июле 2014 года выдана лицензия на разработку участка Этинде сроком на 20 лет.