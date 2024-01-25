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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Проект с участием "ЛУКОЙЛа" в Камеруне начал разработку нового плана развития

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Оператор проекта Этинде (Etinde) в Камеруне - New Age - получила уведомление от потенциального покупателя ее доли (37,5%), компании Perenco S.A., об отказе от покупки доли в проекте, сообщила компания Bowleven plc, которая владеет 25% в Этинде.

В связи с получением этого уведомления компания начала переговоры со своими партнерами по совместному предприятию Etinde с целью согласования обновленного плана развития и программы работы Etinde, отмечается в сообщении Bowleven.

"Прекращение сделки между New Age и Perenco вызывает сожаление, поскольку мы считали, что это могло бы предоставить возможность ускорить прогресс в развитии Этинде. Теперь нам нужно будет пересмотреть предлагаемый план развития с нашими партнерами по совместному предприятию, а также с регулирующими органами, чтобы оценить усилия, необходимые сейчас для обеспечения принятия окончательного инвестиционного решения (FID)", - отметил глава Bowleven Эли Шахин.

В ноябре 2023 года Bowleven сообщала, что в ожидании завершения сделки между New Age и Perenco и неопределенности относительно завершения сделки нужно привлечь дополнительные средства акционеров из-за истощения средств для оборотного капитала.

Договоренность между New Age и Perenco компания Bowleven называла "поворотным моментом для совместного предприятия Etinde", при этом отмечая, что наиболее сложным вопросом является получение одобрения правительства страны. Ожидалось, что сделка произойдёт в июне 2023 года.

В ноябре прошлого года ожидалось, что FID будет принято "в конце 2024 года при условии вхождения Perenco в проект в ожидаемые сроки".

Участок Этинде площадью 460 кв. км расположен в Гвинейском заливе, в 20 км от берега, в непосредственной близости от границы Экваториальной Гвинеи. Глубина моря в пределах блока варьируется от 10 до 100 м. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 года. В июле 2014 года выдана лицензия на разработку участка Этинде сроком на 20 лет.

FEED показало, что разработка месторождения на основе продаж газа только на внутреннем рынке с повторной закачкой и переработкой избыточного сырья не обеспечит достаточной отдачи от инвестиций для партнеров по СП в текущих рыночных условиях. В качестве альтернативы была рассмотрена переработка газа Etinde на объектах Marathon Oil на острове Биоко в Экваториальной Гвинее.

Участники проекта признали этот вариант предпочтительным и приступили к первоначальным переговорам с Marathon Oil. Последняя владеет на шельфе Экваториальной Гвинеи 63% в СРП месторождения Alba 80% в Блоке D, а также 52% в заводе Alba по производству СУГ (LPG) на острове Биоко. Кроме того, американской компании принадлежит 60% EGHoldings (СПГ-завод мощностью 3,7 млн тонн в год) и 45% AMPCO (завод по производству метанола), которые также расположены на острове Биоко.

"ЛУКОЙЛ" сообщал, что рассматривает с партнерами по проекту возможность производства сжиженного природного газа (СПГ) на плавучей установке.

Российская компания вошла в глубоководный проект на участке Этинде, расположенном на шельфе Камеруна в Западной Африке, в 2014 году.

Камерун ЛУКОЙЛ Bowleven Etinde Этинде
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