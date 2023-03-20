Путин подписал закон о реформе доставки страховой пенсии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал закон о реформе доставки страховых пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, граждане, как и сейчас, смогут выбрать получение пенсии путем зачисления на счет в выбранном банке. Но если речь идет о наличном получении средств, то сделать это можно только через АО "Почта России" - путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе почтовой компании.

Нововведения вступят в силу с 1 мая 2023 г.

Сейчас граждане могут выбрать три способа получения страховой пенсии: через кредитные организации путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой, при этом вручение может быть как на дому, так и в кассе организации (альтернативные доставщики). Полный перечень альтернативных доставщиков можно посмотреть на сайте Социального фонда по своему региону.

Авторы законопроекта ранее поясняли, что подавляющему большинству пенсионеров, получающих пенсию наличными, она выплачивается через организации федеральной почтовой связи и лишь 13% - через альтернативные доставочные организации. При этом альтернативные доставщики действуют преимущественно в городской местности, где себестоимость доставки пенсий является минимальной. Гораздо более затратную и трудоемкую доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности принимает на себя "Почта России". Таким образом, альтернативные доставщики находятся в гораздо более выгодных условиях, поясняли авторы проекта.

Закон также освобождает "Почту России" от проведения идентификации клиента - физического лица, если он проводит перевод компаниям и ИП на сумму до 15 тыс. рублей за товары, работы и услуги.

Кроме того, закон предусматривает наделение правительства РФ правом определять федеральные организации почтовой связи для обмена корреспонденцией в пределах РФ (сейчас это ФГУПы и АО "Почта России"); также предлагается определить организацию федеральной почтовой связи, которая будет отвечать за международный почтовый обмен, а оператором назначить "Почту России". Документ убирает ограничения по срокам для проведения мероприятий по кадастровому учету и государственной регистрации прав на имущество, передаваемое АО "Почта России". Данные ограничения были введены в 2019 г., когда "Почта России" была преобразована в акционерное общество.