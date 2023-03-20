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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

В Уфе проведут экспертизу мечети-долгостроя после падения купола с минарета

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Специалисты проведут экспертизу состояния конструкций строящейся мечети Ар-Рахим в Уфе, с одного из минаретов которой на минувшей неделе упал купол (улем), сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Безусловно, верхнюю часть (минарета - ИФ) надо установить, но там еще три рядом находятся. Поэтому мы для себя приняли решение: надо проверить, они в каком состоянии, что и будет делать экспертиза. По данным экспертизы мы примем решение (...) и установим (купол на поврежденный минарет - ИФ)", - сказал Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время речи о возобновлении строительства не идет.

"Я уже четко и ясно обозначил периоды, когда мы приступим к большой работе там. Не подходите ко мне с этим вопросом в 2024 году, (...) не подходите ко мне с этим вопросом в первой половине 2025 года. Денег нет. Мы ясно понимаем, что у нас есть расходы на очень серьезные задачи, которые выполняют наши ребята в специальной военной операции", - заявил Хабиров.

В то же время руководитель региона заверил, что мечеть будет достроена. "Потерпите немножко, мы обязательно сделаем", - сказал Хабиров.

В настоящее время между Духовным управлением мусульман Башкирии и ЗАО "Гранд" (Ростовская область) заключен договор на изготовление и установку купола поврежденного минарета.

13 марта в условиях непогоды упал купол одного из минаретов строящейся соборной мечети Ар-Рахим.

Строительство этой мечети было начато в 2007 году в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Общая площадь здания составляет около 12,5 тыс. кв. метра, площадь всего комплекса – 14 тыс. кв. метров.

Заказчиком строительства является ДУМ Башкирии, застройщиком – компания "Алтын Курай".

В 2016 году благотворительный фонд "Урал", спонсирующий с 2013 года строительство мечети, объявил о приостановке финансирования объекта из-за подозрений в трате средств не по назначению. С тех пор строительство объекта заморожено.

Уфа Башкирия
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