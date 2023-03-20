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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

МВД выявило в 2022 г. 5 тыс. административных нарушений, связанных с дискредитацией ВС РФ

Также было выявлено более 40 преступлений такого рода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что подразделения министерства выявили в прошлом году 5 тыс. административных нарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии, также выявлено около 90 фейков о ВС РФ.

"Особое внимание (в 2022 году) удалялось недопущению дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Было выявлено 5 тысяч административных правонарушений и 41 преступление. Задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии", - сказал Колокольцев в понедельник, выступая на заседании коллегии ведомства.

По его словам, совместно с Роскомнадзором было пресечено "порядка 160 тыс. ложных и других запрещённых сведений".

Министр заявил, что в минувшем году "российские пользователи глобальный сети постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера".

Владимир Колокольцев МВД РФ
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