Протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы назначил запрещенному в служении протодиакону Андрею Кураеву штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили "Интерфаксу" во вторник в суде.

Кураев признан виновным в совершении публичных действий, направленных не дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

Претензии к Кураеву связаны с постом в одной из социальных сетей.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года епархиальный суд Москвы усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки "хулы на Церковь" и признал его подлежащим извержению из сана. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда и временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ.