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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

На блогера и экс-футболиста "КраСаву" завели дело за дискредитацию ВС РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина ("КрасаВа"), которому вменили дискредитацию ВС РФ.

Протокол в отношении Савина был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. руб.

В мае 2022 года стало известно, что Савин уехал за границу. Сам он пояснял, что это связано с его общественной позицией.

Всю свою футбольную карьеру 38-летний Савин провел в России, играл, в частности, за "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", "Томь", "Урал". Завершил выступления в профессиональном спорте в 2015 году, после чего стал работать в медиа. В 2020 году объявил о создании футбольного клуба "Красава", который стал выступать во Втором дивизионе первенства России.

футбол ВС РФ
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