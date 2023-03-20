Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Правительство выдвинуло в совет директоров "РусГидро" тех же кандидатов, что и год назад

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство рекомендовало избрать в совет директоров ПАО "РусГидро" 12 человек, включая четырех независимых директоров, говорится в опубликованном распоряжении.

В качестве представителей государства в совет предложены начальник управления развития приоритетных территорий правительства Владислав Половинка, замруководителя Росимущества Михаил Попов, министр энергетики Николай Шульгинов и его заместитель Павел Сниккарс, вице-премьер Юрий Трутнев и замруководителя его секретариата Наталья Филиппова, глава Минвостока Алексей Чекунков и гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин.

Независимыми директорами рекомендованы предправления "Совета рынка" Максим Быстров, зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов, первый заместитель исполнительного директора ООО "Промышленные инновации" Сергей Пластинин, а также ректор МЭИ Николай Рогалев.

Все перечисленные кандидаты также были номинированы для голосования на собрании акционеров по итогам 2021 г. Его итоги так и не были опубликованы: к моменту его проведения значительная часть корпоративной информации была закрыта из-за санкций.

В течение прошлого года публично сообщалось только об уходе из руководящего органа старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, экс-главы "Полюса" Павла Грачева и гендиректора Altera Capital Вячеслава Пивоварова.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро Росимущество ВТБ Русал Николай Шульгинов Павел Сниккарс Юрий Трутнев Алексей Чекунков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Хинштейн сообщил о явке с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого

Что произошло за день: понедельник, 20 марта

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Песков разъяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина россиянами в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });