Правительство выдвинуло в совет директоров "РусГидро" тех же кандидатов, что и год назад

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство рекомендовало избрать в совет директоров ПАО "РусГидро" 12 человек, включая четырех независимых директоров, говорится в опубликованном распоряжении.

В качестве представителей государства в совет предложены начальник управления развития приоритетных территорий правительства Владислав Половинка, замруководителя Росимущества Михаил Попов, министр энергетики Николай Шульгинов и его заместитель Павел Сниккарс, вице-премьер Юрий Трутнев и замруководителя его секретариата Наталья Филиппова, глава Минвостока Алексей Чекунков и гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин.

Независимыми директорами рекомендованы предправления "Совета рынка" Максим Быстров, зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов, первый заместитель исполнительного директора ООО "Промышленные инновации" Сергей Пластинин, а также ректор МЭИ Николай Рогалев.

Все перечисленные кандидаты также были номинированы для голосования на собрании акционеров по итогам 2021 г. Его итоги так и не были опубликованы: к моменту его проведения значительная часть корпоративной информации была закрыта из-за санкций.

В течение прошлого года публично сообщалось только об уходе из руководящего органа старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, экс-главы "Полюса" Павла Грачева и гендиректора Altera Capital Вячеслава Пивоварова.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".