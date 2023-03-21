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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

В Екатеринбурге обрушился надземный пешеходный мост

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Надземный пешеходный мост упал на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги, в результате происшествия пострадал один человек, сообщило управление ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, в районе развязки на Ганину яму у грузового автомобиля Scania непроизвольно поднялся кузов, и он зацепил пешеходную конструкцию.

"В результате инцидента мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водитель грузового автомобиля с травмами госпитализирован в ГКБ №23 города Екатеринбургa", - говорится в сообщении.

Пешеходов в момент аварии на мосту не было.

Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке временно ограничено, отметили в Госавтоинспекции.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Екатеринбург ГИБДД
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