Гостей из КНР и Вьетнама ожидают на форуме "Экология большого города" в Петербурге

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - XXII Международный форум "Экология большого города" открывается в Петербурге в среду, сообщает пресс-служба форума.

Форум пройдет с 22 по 24 марта на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

В течение трех дней запланировано порядка 30 пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Участники обсудят охрану водных объектов, обращение с отходами, изменения в экологическом законодательстве, развитие особо охраняемых природных территорий и экологическое просвещение, а также реализацию федеральных проектов в рамках национального проекта "Экология".

Как ожидают организаторы, в форуме поучаствуют специалисты Мьянмы, Китая, Индонезии, Белоруссии, всего - представители более 90 городов.

Кроме того, в среду на площадке форума предполагается подписание соглашения по разработке проекта защиты водной системы "Онежское озеро - Ладожское озеро - река Нева - Финский залив" между российскими регионами - Петербургом, Карелией, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской и Тверской областями.

В деловой зоне запланировано больше 500 переговоров. Также петербургские вузы представят собственные научные разработки, в частности, РГУ им. Губкина покажет технологию сорбента из борщевика Сосновского для ликвидации аварийных разливов нефти.

В среду на той же площадке также стартует ХXIII Международный экологический форум "День Балтийского моря", который продлится до 23 марта. Ведущей темой в этом году будет обмен опытом между морскими регионами России.

Участники обсудят устойчивое управление морскими регионами для сохранения морской среды, морские и прибрежные заказники и заповедники, современные методы оценки состояния морей, ликвидацию и предотвращение загрязнений и нефтеразливов, мониторинг морского мусора и микропластика.