В апреле-мае ограничат паромные перевозки ж/д и автогрузов между Сахалином и материком

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Объем перевозок железнодорожных вагонов и автотранспорта сократится на паромной переправе Ванино - Холмск в апреле-мае из-за ухода на плановый ремонт грузопассажирского парома "Сахалин-9". Об этом сообщило АО "Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".

"На период отсутствия дизель-электрохода "Сахалин-9" морской перевозчик (ОАО "Сахалинское морское пароходство" вынужден сократить объем перевозок железнодорожных вагонов, автотранспортных средств (АТС) и иных палубных грузов. Прием и оформление заявок на перевозку АТС, как и прежде, принимаются по наличию свободных мест от планируемых перевозок вагонов", - сообщается на сайте компании.

По ее данным, паром "Сахалин-9", специализирующийся на перевозке опасных грузов, с 1 апреля и ориентировочно до конца мая будет находиться на плановом ремонте. В этот период продолжат работу два грузопассажирских парома – "Сахалин-8" и "Сахалин-10" (после планового ремонта вернется на линию в конце марта).

Компания "Дальтранссервис", которая занимается доставкой грузов (автофур) на Сахалин через паромную переправу, просит своих клиентов не прибывать в порты ранее согласованных дат, так как "это ведет к скоплению (автомобилей - ИФ) и затрудняет работу своевременно приехавших АТС и сотрудников компании, вызывает различные нарекания".

Как сообщалось ранее, все три парома ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП, SASCO) в текущем году пройдут плановый ремонт, поэтому грузоотправителям в правительстве региона еще в феврале посоветовали заблаговременно планировать логистику, в том числе доставлять грузы на Сахалин через порты Приморского края.

В конце января 2023 года на ремонт ушел грузовой паром "Сахалин-10", после его возвращения на ремонт отправится "Сахалин-9". Паром "Сахалин-8" пройдет ремонт с 23 мая по 8 июля. В начале февраля АО "Дальтранссервис" сообщило, что прием заявок на перевозку автофур по паромной линии из Ванино в Холмск на апрель и май прекращен, заявки принимались на июнь.

Паромную линию Ванино-Холмск обслуживают три парома, средний возраст которых составляет более 30 лет, ежегодно они по очереди отправляются на плановый ремонт, согласно требованиям Морского регистра судоходства РФ, для подтверждения класса судна.

Срок сдачи двух автомобильно-железнодорожных паромов, строящихся с 2017 года ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОСК) для переправы Ванино-Холмск, запланирован на 2023-2024 годы.

Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок.

"Сахалинское морское пароходство" (SASCO) является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе флота SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. СахМП обеспечивает круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань. Пароходство также обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

ТЭК "Дальтранссервис" является крупнейшей экспедиторской компанией на Сахалине, которая экспедирует грузы через паромную переправу Ванино-Холмск. На сайте компании сообщается, что в среднем ежемесячно с Сахалина на материк и обратно следуют 600 большегрузных автомобилей, в том числе с рефрижераторными прицепами грузоподъемностью до 30 тонн, и около 300 легковых автомобилей.