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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Принят закон о доступе Генпрокуратуры к информации о расчетах по гособоронзаказу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе, а также за законностью расходования бюджетных средств.

Закон предоставляет Генеральной прокуратуре РФ право доступа к Единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ).

В настоящее время доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу, содержащейся в единой системе, предоставляется на основании заключенного с Минобороны соглашения об информационном взаимодействии.

Генеральная прокуратура РФ отсутствует в соответствующей статье закона № 275-ФЗ, что не позволяет использовать возможности автоматизированной системы и ограничивает работу в бумажном виде, говорится в пояснительной записке. Вместе с этим в соответствии с поручениями президента РФ прокуратура на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законов в сфере гособоронзаказа, указывается в документах.

Внесение предлагаемого изменения позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ.

Реализация предлагаемого изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения ГОЗ, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, говорится в пояснительной записке.

Госдума Генпрокуратура РФ
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