Генпрокуратура получит доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе, а также за законностью расходования бюджетных средств.

Соответствующий документ (№274594-8) размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Проект закона предусматривает предоставление Генеральной прокуратуре РФ права доступа к Единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ).

В настоящее время доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу, содержащейся в единой системе, предоставляется на основании заключенного с Минобороны соглашения об информационном взаимодействии.

Генеральная прокуратура РФ отсутствует в соответствующей статье закона № 275-ФЗ, что не позволяет использовать возможности автоматизированной системы и ограничивает работу в бумажном виде, говорится в пояснительной записке. Вместе с этим в соответствии с поручениями президента РФ прокуратура на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законов в сфере гособоронзаказа, указывается в документах.

Внесение предлагаемого изменения позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ.

Реализация предлагаемого изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения ГОЗ, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, говорится в пояснительной записке.