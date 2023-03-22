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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Летчики Су-27, сопровождавшие дрон США над Черным морем, награждены орденами Мужества

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды летчикам истребителей Су-27, которые сопровождали беспилотник США над Черным морем и предотвратили нарушение дроном границ временно закрытого района, сообщили в военном ведомстве в среду.

"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Награждение прошло в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ в Москве.

"Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали "Золотая Звезда" и ордена Мужества", - говорится в сообщении министерства.

Инцидент с американским дроном над Черным морем

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

15 марта министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - заявили 15 марта в военном ведомстве.

Сергей Шойгу Минобороны РФ США Черное море
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