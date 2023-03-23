Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рыбаки Астраханской области в 2022 году выловили 38,8 тысяч тонн рыбы, что на 11% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев на заседании правительства региона в четверг.

"Объем добычи водных биологических ресурсов составил 38,3 тысяч тонн (план – 42,2 тысяч тонн), объем выращенной товарной аквакультуры составил 20 тысяч тонн (план - 20,5 тысяч тонн), в том числе товарных осетровых – 1,9 тысяч тонн, производство пищевой икры осетровых рыб – 20 тонн", - сказал Пашаев.

Он добавил, что уровень добычи биологических ресурсов в 2022 году снизился из-за того, что путина 2022 года проходила "в сравнительно некомфортных условиях для рыбодобывающих организаций Астраханской области".

"В соответствии с правилами рыболовства добыча биологических ресурсов завершается 10 декабря. Однако в связи с погодными условиями (сильными ветрами и заморозками) рыбаки не смогли вести лов в первой декаде декабря. Кроме того, одной из важнейших причин, повлекших за собой снижение вылова рыбных запасов, является череда маловодных лет, которая привела к сокращению площадей естественных нерестилищ", - добавил министр.

Как сообщалось, рыбаки Астраханской области в 2021 году выловили 43,5 тыс. тонн рыбы, что на 3% больше, чем в 2020 году.