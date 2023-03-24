Два ведомства не поддержали исключение иностранцев из цепи владения "значимыми компаниями"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минюст не поддержали идею превращения в публичные акционерные общества (ПАО) российских "значимых" организаций, находящихся сейчас во владении резидентов РФ через иностранные холдинги, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с их позицией.

Такое мнение министерства озвучили после оценки соответствующей инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее раскритиковал предложения союза и Банк России.

Предложение РСПП появилось потому, что из-за санкций иностранные депозитарии и регистраторы отказались обслуживать корпоративные действия с участием российских компаний и контролирующих их лиц, после чего возникли проблемы с принятием корпоративных решений. В связи с этим союз предложил правительству создать механизм по передаче акций российских "экономически значимых" организаций (ЭЗО) напрямую конечным бенефициарам, которые сейчас контролируют их как акционеры и держатели расписок иностранных холдинговых компаний (ИХК с более 25% голосов в российском юрлице).

Правительство, по задумке РСПП, должно было сформировать реестр ЭЗО из компаний, соответствующих определенным критериям (суммарный объем выручки более 75 млрд рублей с учетом лиц из одной группы либо совокупная стоимость активов более 150 млрд рублей). Затем ЭЗО должны быть реорганизованы в ПАО и заключить договор об обращении своих акций с биржей, даже если не отвечают требованиям листинга. После этого между собственниками реорганизованной компании должно произойти распределение акций пропорционально долям косвенного владения в уставном капитале прежней ЭЗО через участие в иностранной холдинговой компании. Российские лица будут обязаны "выйти из тени", иностранные - либо получить акции нового ПАО, либо компенсацию с учетом имеющихся ограничений на расчеты с нерезидентами.

Концептуальные замечания

Минюст категорически против предложений РСПП. В его заключении говорится о том, что критерии отнесения к ЭЗО нечеткие, предлагаемое регулирование фактически лишает иностранных инвесторов принадлежащих им имущественных прав, цель обязательного получения экономически значимой организацией статуса публичного акционерного общества неясна, пересказал собеседник "Интерфакса" позицию ведомства.

Концептуальные замечания, по его словам, есть и у Минэкономразвития. Оно полагает, что предлагаемые решения могут восприниматься как внесудебное безвозмездное ограничение прав и лишение ИХК собственности. Это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений, из-за чего к России могут быть предъявлены требования, либо приняты ответные меры в отношении других российских компаний, рассказал источник о замечаниях министерства.

Отсутствие индивидуального подхода

Несмотря на наличие концептуальных претензий, Минэкономразвития озвучивает и точечные замечания к инициативе РСПП. В частности, оно против автоматического применения спецправил в отношении компаний, соответствующих критериям ЭЗО. Это может привести к еще более существенным рискам нарушения их хозяйственной деятельности, так как они могут значительно различаться по структуре собственности и системе корпоративного управления.

Ранее схожее замечание к проекту приводил и ЦБ, по мнению которого, массового "спроса" на механизм, предложенный РСПП не будет. Источник "Интерфакса" рассказывал, что ЦБ в результате опроса (количество участников не названо - ИФ) установил только две компании, которые готовы были бы сразу воспользоваться предлагаемыми процедурами, остальные высказались против автоматического распространения на них разрабатываемых норм.

Действующие правила

Кроме того, Минэкономразвития обращает внимание на необходимость соотнесения предложений РСПП с действующим указом президента от 17 января 2023 года № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ". Согласно этому указу, ряд крупных российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли получили возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Ранее ЦБ, критикуя проект РСПП, предлагал снимать проблему управляемости компаниями точечными решениями, например, уменьшая кворум для принятия решений. Схожая точка зрения и у Минюста, который настаивает, что достаточно отдельных временных изменений в корпоративном законодательстве.