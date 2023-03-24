Минтруд утвердил список профессий для альтернативной гражданской службы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство труда своим приказом утвердило новый список профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы на 2023 год, всего в нем 149 пунктов.

Приказ размещен на официальном портале правовой информации. Помимо перечня профессий для АГС в нем также указаны должности, на которые можно брать проходящих альтернативную службу, и организации, которым можно нанимать таких сотрудников.

Ранее в ведомстве сообщали, что список пополнился 25 профессиями рабочих специальностей. Среди них: дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, няня, швея, артист-кукловод и другие. Помимо этого, добавились 22 должности служащих, среди них инженер по сварке, химик, специалист по защите информации и другие.

При этом из перечня исключили семь профессий рабочих. Это гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.

Кроме того, из списка исключены 15 должностей служащих. Среди них артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, концертмейстер, микробиолог.

Списки профессий для альтернативной службы формируются ежегодно. Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую, предоставляет Минобороны. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест.