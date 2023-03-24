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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В Госдуме подготовят единый стандарт антитеррористической защиты школ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о планах ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ.

"В России необходимо ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ, и он должен быть обязательным для исполнения абсолютно во всех учебных заведениях страны", - написал он в Telegram.

По его словам, такое решение было принято по итогам дискуссии на круглом столе "Безопасность образовательных организаций в современных условиях", который 24 марта его комитет.

"Сейчас эти стандарты в процессе разработки. Причем, считаю, что закреплены они должны быть не только на уровне нормативно-правовых актов, и на уровне федерального закона. При необходимости готовы эти изменения внести", - сообщил глава комитета.

По его словам, в стандартах необходимо прописать единые требования к частным охранным организациям, охраняющим школы. При этом надо обратить внимание на необходимость наличия у работников частных охранных организаций профессионального образования или свидетельства о квалификации в сфере антитеррористической защиты.

Василий Пискарев Госдума
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