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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Пожар в цехе завода "Фрегат" в Подмосковье ликвидирован

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в цехе металлургического завода "Фрегат" в Воскресенске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в воскресенье.

"В 22:39 - локализация на площади 100 кв. м. В 00:56 - ликвидация открытого горения. В 03:39 - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, отметили в пресс-службе.

В тушении пожара принимали участие 57 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и 9 единиц техники.

Крупнейший в РФ завод "Фрегат" специализируется на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года завод приостановил свою деятельность.

Россия Подмосковье МЧС
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