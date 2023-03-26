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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Путин назвал завистниками тех, кто считает Москву зависящей от Пекина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Тему растущей зависимости России от Китая развивают завистники таких отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) глава государства прокомментировал слова о том, что многие скептики по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву заговорили о том, что Россия впадает в зависимость от КНР.

"Это не скептики, а завистники", - сказал Путин.

Он пояснил, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается еще сильнее, чем российской.

"Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают", - отметил Путин.

По словам президента, "на протяжении десятилетий много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот".

"Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которые достигли за последние годы", - добавил Путин.

Владимир Путин
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