США обеспокоены обменом Россией и Китаем информацией о киберпространстве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США встревожены тем, что Россия и КНР обмениваются данными по поводу того, как действовать в киберпространстве, заявил The Straits начальник Киберкомандования США и руководитель Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасонэ.

"Мы видим, что Китай и Россия тесно сотрудничают в плане обмена информацией", - сказал он, отвечая на вопрос, демонстрируют ли эти страны признаки взаимодействия в киберпространстве. Подробностей об этих контактах он не сообщил, но добавил, что в Вашингтоне обеспокоены действиями не только России и Китая в киберопространстве, но и других противников США.

Говоря о состоявшейся в Москве встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, генерал сказал, что США пытаются определить, какой информации обменялось руководство двух стран в ходе этих переговоров.

Накасонэ также сказал, что Вашингтон делится с другими странами информацией о враждебной активности в киберсфере. По его словам, последние пять лет США проводят кампанию, направленную на выработку навыков предотвращения кибератак. Небольшие группы американских специалистов по запросу иностранных правительств ищут уязвимости в их сетях, а полученными в результате этой работы навыками и программами затем можно делиться с мировым сообществом для повышения уровня кибербезопасности.

Он добавил, что США выполнили всего более 70 подобных миссий в 22 странах.

В Администрации США в начале марта назвали Китай главной угрозой в области кибершпионажа против американских федеральных ведомств и частного сектора.