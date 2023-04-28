Минфин подготовил поправки для более ритмичного поступления НДФЛ в бюджеты регионов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чтобы нивелировать негативное влияние механизма единого налогового счета на поступление доходов в региональные бюджеты, Минфин подготовил поправки, изменяющие порядок зачисления НДФЛ, сообщил в Совете законодателей министр финансов Антон Силуанов.

Ранее, выступая на совете, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что после введения механизма единого налогового счета из субъектов стали поступать обращения о возникновении временных кассовых разрывов в региональных и местных бюджетах.

"Мы создали рабочую группу, плотно все эти два месяца работали с министерством финансов, с регионами и пришли к выводу, что в определенной части этот механизм нужно совершенствовать, законодательно установить иммунитет на НДФЛ, то есть исключить НДФЛ (из ЕНС - ИФ), потому что он не является обычным налогом, он имеет другую природу. А НДФЛ - это основная база бюджетов муниципальных органов власти", - сказала она, отметив, что в результате был подготовлен соответствующий проект закона.

Она попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина помочь принять этот закон оперативно.

Силуанов подтвердил, что подготовлены изменения законодательства для увеличения ритмичности поступлений доходов в региональные бюджеты. "Предлагается установить приоритет НДФЛ перед другими платежами. То есть сначала будут зачислять в бюджет НДФЛ, а только затем другие обязательные платежи", - сказал он.

Помимо этого, предлагается суммы НДФЛ направлять сразу в соответствующие бюджеты, не дожидаясь срока его уплаты, на основании представленных платежных документов. Также предлагается оставлять в бюджетах суммы переплат по налогам до момента, пока сам налогоплательщик не попросит их вернуть, отметил министр. "Действовала ситуация такая, что если есть переплата, то со всех налогов эта переплата списывалась. Сейчас предлагается этого не делать до того момента, пока налогоплательщики не заявляют", - пояснил министр.

Кроме того, Силуанов отметил, что уже принято решение Минфина, в соответствии с которым увеличиваются сроки возврата из бюджета денежных средств в случае уменьшения обязательств налогоплательщиков. "Теперь это будет осуществляться не на следующий день, как это сначала действовало, а не позднее третьего числа следующего месяца", - отметил он.