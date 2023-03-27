Москалькова сообщила о передаче Украиной России пятерых тяжелораненых военных

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих ВС РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я подтверждаю, что такое событие произошло. И действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы", - сказала Москалькова журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"И очень важно, чтобы этот процесс продолжался. Процесс репатриации", - добавила она.

Ранее Международный Комитет Красного Креста сообщил о своем участии в передаче российской стороне раненых военных.

"Мы можем подтвердить, что наши коллеги присутствовали при передаче Украиной России раненых военнопленных. Это хорошая новость для военнопленных и их семей - такие операции являются символом надежды и гуманности", - сказал региональный директор МККК по странам Евразии Ариан Бауэр, чьи слова приводятся в телеграм-канале организации.

Он выразил надежду, "что эта передача создаст положительный прецедент для дальнейших передач раненых и больных военнослужащих сторонами".