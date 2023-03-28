В Думу внесен законопроект об упрощении установления границ населенных пунктов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Законопроект Росреестра об упрощении установления границ населенных пунктов и территориальных зон внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Инициатива разработана с целью гармонизации земельно-имущественных отношений, повышения полноты и качества сведений ЕГРН, совершенствования порядка исправления реестровых ошибок. Законопроект предлагает упрощенный механизм внесения в реестр сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон при наличии пересечений с границами земельных участков. Одновременно с этим предлагается упростить и порядок внесения изменений в документы, содержащие описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, в результате устранения их пересечений", - приводятся в сообщении слова главы Росреестра Олега Скуфинского.

По состоянию на 1 марта в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 52,2% границ населенных пунктов и 38,6% границ территориальных зон.

Скуфинский отметил, что отсутствие в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон негативно сказывается на градостроительном потенциале регионов и отдельных муниципалитетов, создает правовую неопределенность для собственников, является причиной земельных споров.

В целях достижения 100% внесения в ЕГРН границ населенных пунктов и территориальных зон законопроект предлагает ввести возможность их установления независимо от наличия пересечений с границами земельных участков или участков, имеющих пересечения между собой, с последующим устранением таких пересечений при внесении в ЕГРН.