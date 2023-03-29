Путин обсудит с правительством реализацию положений послания Федеральному Собранию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет в среду регулярное совещание с членами правительства, в ходе которого будет обсуждаться реализация положений послания Федеральному Собранию.

Совещание планировалось провести еще 16 марта после съезда РСПП, однако из-за загруженности президентского графика мероприятие дважды переносилось.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что на совещании, в частности, будет обсуждаться тема финансового и технологического суверенитета России, доклады на эту тему запланированы у первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы Минфина Антона Силуанова.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова должна рассказать о расширении федерального проекта "Профессионалитет", о повышении благосостояния граждан, об обеспечении народосбережения, поддержке семей и защите материнства и детства.

В совещании будет и закрытая для прессы часть, где должны обсуждаться темы развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Докладчики - вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также в закрытой части вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров должен представить доклад о технологическом суверенитете РФ, а Белоусов - о расширении внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами.

Послание президента Федеральному собранию было оглашено 21 марта текущего года