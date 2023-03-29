Предметы из музеев на новых территориях включат в госкаталог Музейного фонда России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Информация о предметах и коллекциях, входящих в собрания музеев, расположенных на новых территориях, должны быть внесены в Государственный каталог Музейного фонда России до 31 декабря 2027 года, сообщили в Министерстве культуры.

29 марта вступил в силу разработанный ведомством закон об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с образованием в составе России новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Закон определяет особенности правового регулирования отношений в сфере сохранения объектов культурного наследия, библиотечного, архивного и музейного дела на территориях, принятых в состав России.

Так, до 31 декабря 2027 года в Государственный каталог Музейного фонда России должны быть внесены сведения о музейных предметах и музейных коллекциях на новых территориях.

Решение об отнесении объектов культурного наследия, находившихся на территориях данных субъектов на день их принятия в состав РФ, к объектам федерального, регионального и местного значения будет принимать правительство по представлению Минкультуры, а также высшие исполнительные органы регионов по представлению регионального органа охраны памятников. Проведение государственной историко-культурной экспертизы при этом не требуется. Указанная работа должна быть проделана до 1 января 2026 года.

В отношении архивного, музейного, национального библиотечного и национального библиотечно-информационного фондов России законом предлагается признать включенными в состав этих фондов находящиеся на территориях новых субъектов архивные документы постоянного хранения, музейные предметы и музейные коллекции, ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда, обязательные экземпляры документов.