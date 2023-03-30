Работу Керченской паромной переправы восстановили после остановки из-за сильного ветра

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу в четверг утром после остановки из-за сильного ветра в ночь на вторник, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 5:30 30.03.2023 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.