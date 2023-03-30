В Севастопольской бухте восстановили движение морского транспорта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Движение паромов и катеров в бухте Севастополя восстановлено, сообщает в четверг дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение (по расписанию - ИФ)", - сообщается в официальном телеграм-канале дирекции.

В дирекции предупредили, что усиление северо-западного ветра может повлиять на работу морского пассажирского транспорта.

В среду утром движение морского транспорта в Севастополе было приостановлено из-за усиления ветра, запущены автобусы на компенсационном маршруте.

Паромы и катера соединяют северную сторону Севастополя с его центральной частью.

В Крыму 28-30 марта объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий - усиления ветра и похолодания на 10 градусов Цельсия.