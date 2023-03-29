Рейд Севастопольской бухты закрыт для морского транспорта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщили в среду в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт с 8:00 приостанавливает движение", - сообщается в официальном телеграм-канале дирекции.

Там отмечается, что на конечных остановочных пунктах - на пл. Захарова на Северной стороне города и на пл. Нахимова в центре - организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В Крыму 28-30 марта объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий - усиления ветра и похолодания на 10 градусов Цельсия.