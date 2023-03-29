Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Рейд Севастопольской бухты закрыт для морского транспорта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщили в среду в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт с 8:00 приостанавливает движение", - сообщается в официальном телеграм-канале дирекции.

Там отмечается, что на конечных остановочных пунктах - на пл. Захарова на Северной стороне города и на пл. Нахимова в центре - организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В Крыму 28-30 марта объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий - усиления ветра и похолодания на 10 градусов Цельсия.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию

Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири

Минобороны РФ сообщило об учении с комплексами "Ярс" в Сибири

Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков в Гудермесе

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве

Четыре человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Крыму

Что произошло за день: вторник, 28 марта

Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });